W杯開催地で開催国相手に今度こそ勝てる？ 英メディアは森保Jが２−０で快勝と予想「アメリカが日本を倒すのは困難」「モリヤスが頼りにできるのは…」
現地９月９日に行なわれる国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表が、アメリカ代表と敵地で対戦する。
アメリカ遠征の初戦はメキシコと０−０でドロー。来夏の北中米ワールドカップの開催地で、開催国相手に今度こそゴールを奪い、勝利を掴めるか。
注目が集まるなか、英メディア『Sports Mole』が日本対アメリカをプレビュー。まず、森保ジャパンの直近の戦いぶりを次のように伝えた。
「日本代表は先週末、連勝が４で止まった。今年３度目となるノーゴールで終わったのだ。メキシコ戦ではチャンスを掴み、カウンター時にサイドを突いたが、決定的な場面で冷静さを欠き、好機をモノにしきれなかった。
ハジメ・モリヤスが頼りにできるのは堅固な守備陣だ。今年の８試合で失点はわずか２点に抑えている」
結果はずばり、日本が２−０で快勝すると予想。「現在のアメリカは守備陣が組織力に欠け、調子が上がっていない。好調で結束力のある日本を倒すのは困難だろう」と見立てを伝えた。
ベストメンバーで臨んだメキシコ戦から中２日で臨むにあたり、森保監督は大幅な選手の入れ替えを明言した。森保ジャパンは選手層の厚さも証明できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
