¡Ú ¶¶ËÜ»ÖÊæ ¡Û¡¡¾è¼Ö¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¡¡¡Ö¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥Æ¥¹¥é¡×¡¡¡Ö¤ª¤ª¤ª¡¼¡¼¡¼¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤Í¡Á¡×¡¡
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜ»ÖÊæ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¦¥Æ¥¹¥é¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Öº£Ä«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¯¥·¡¼Êá¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¥³¥¯¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¡¢Å·°æ¤¬¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥Æ¥¹¥é¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¡¼¡¼¡¼¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·°æ¤¬¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ç¡¢³«ÊüÅª¤Ê¼ÖÆâ¤ÎºÂÀÊ¤ÇÈù¾Ð¤à²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¶õ¹¤¤¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÎÉÕ¤¤¤¿²èÁü¤«¤é¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡¢¥Ó¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ëÄ¯¤á¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¼ÖÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¡¢¡¢»ç³°Àþ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Âç¹²¤Æ¤ÇÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û