¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¡Ê46¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤é¤È¤Î°û¤ß²ñ¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÃÏ¤Ï¡Ö¸ÄÀ¤Î²ô¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¤è¤ë¤ª¤Ó¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖºÐ¾å¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ø¤æ¡¼¤¹¤±·»¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë²ñ¡ÙÅª¤ÊÆæ¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤òºîÀ®¤·¤ÆÄº¤¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤é³Æ¡¹¼«Í³²á¤®¤ë³Ú¤·¤¤²ñ¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆTBS¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°10¡¦25¡Ë½Ð±é¿Ø¤é¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢°û¤ß²á¤®¤¿¤Î¤«¼Ò²ñµ¯¶È²È¡¦Çò°æÃÒ»Ò»á¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÆ±¶É¡¦ÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¾åÃÏ¤ÎÂ¦¤Ë¡¢¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ»³¤¹âÂÀÏ¯»á¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇò°æ¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ°û¤ß¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö1¿Í¿²¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¸ÄÀË¤«¤¹¤®¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÄ»³¤¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡¼¡×¡Ö¼«Í³²á¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¸«¤Æ¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥«¥ª¥¹¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£