ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡Ö3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¡×¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò200£í¶â¤Î¥Æ¥Ü¥´¤¬ÅÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤È¸òÎ®
13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±ÍèÆü¤·¤¿¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò200m¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢À¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Î100m¶ä¡¢200mÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥ì¥Ä¥£¥ì¡¦¥Æ¥Ü¥´¡Ê22¡¢¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¹âÎØÂæ¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤ê¤¯¥ï¥ó¡×¤È¤È¤â¤ËÏÂÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¾ã³²Êª¥ê¥ì¡¼¤Ë»²²Ã¤·Âç¤¤ÊÂÎ¤ò¤«¤¬¤á¤ÆÌÖ¤ò¤¯¤°¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¥Æ¥Ü¥´¡£»ùÆ¸¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÎ×¤à¤¬¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤¬200m¤Ç¤Ï¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡×¤È¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÇÆ±¼ïÌÜ3Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î28ºÐ¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¤ËÍè¤é¤ì¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥Æ¥Ü¥´¡£¡Ö¹ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡£¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤ÇÆÀ¤¿¥á¥À¥ë¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢º£²ó¤Ï3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¡Ê100m¡¢200m¡¢¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¡Ë¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡Û
¢£ÃË»Ò100m
Í½Áª¡¡¡¡13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å8»þ35Ê¬
½à·è¾¡¡¡14Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8»þ43Ê¬
·è¾¡¡¡¡¡14Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å10»þ20Ê¬
¢£ÃË»Ò200m
Í½Áª¡¡¡¡17Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å8»þ15Ê¬
½à·è¾¡¡¡18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å9»þ02Ê¬
·è¾¡¡¡¡¡19Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å10»þ06Ê¬
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
°ÖÎîº×,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¹©¾ì,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³¤,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
À¸²Ö