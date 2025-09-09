ÃæÆü¡¡°éÀ®½Ð¿È¤Î2Ç¯ÌÜ¡¦ÈøÅÄ¹ä¼ù¤¬¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤Î1»î¹ç6°ÂÂÇ
¡¡¡þ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü18¡½6¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¥Ê¥´¥ä¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦ÈøÅÄ¹ä¼ù³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹ç6°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢½é²óÀèÆ¬¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤«¤éÁ´¤ÆÃ±ÂÇ¤Ç6°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1ÂÇÅÀ3ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥ê¡¼¥°¤Î1»î¹ç6°ÂÂÇ¤Ï04Ç¯¤Î°æÀ¸¿ò¸÷¡Ê¹Åç¡Ë°ÊÍè¡£
¡¡ÈøÅÄ¤ÏÂçºå´Ñ¸÷Âç¤«¤éBC¡¦ÆÊÌÚ¤ò·Ð¤Æ23Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Î³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÂåÁöÍ×°÷¤È¤·¤Æ65»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï1·³¤Ç28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£