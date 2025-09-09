¡Ú±ÇÁü¡ÛÇò¤¤²¾ÌÌ¤ÎÃË¤¬¡Ö¤ª¶â¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç½÷ÀÅ¹°÷¤ËÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¸½¶âÌó21Ëü±ßÃ¥¤¤Æ¨Áö¡¡Âçºå¡¦Ï²Â®¶è
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢Âçºå»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½21Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Çò¤¤²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÃË¤¬Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Å¹°÷¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡¢Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢Çò¤¤²¾ÌÌ¤ÎÃË¤¬½÷ÀÅ¹°÷¡Ê25¡Ë¤ËÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤ª¶â¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½21Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷ÀÅ¹°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¡¢¥Õ¡¼¥É¤ÎÉÕ¤¤¤¿¹õ¤¤Éþ¤Ë¹õ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£