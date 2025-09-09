¿Í¹ü¤Î¿È¸µÆÃÄê¤äÄ´ºº»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¡¡Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ±´ÖÃÄÂÎ
¡¡Àï»þÃæ¤ËÄ«Á¯¿Í¤ò´Þ¤à183¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Î³¤ÄìÃº¹Û¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8·î¤ËÀø¿åÄ´ºº¤Ç¿Í¹ü¤ò²ó¼ý¤·¤¿Ì±´ÖÃÄÂÎ¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡×¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç9Æü¡¢Áá´ü¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤äÀø¿åÄ´ºº¤Î»Ù±ç¤ò´Ø·¸¾ÊÄ£¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¹ï¤à²ñ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Ï¿Í¹ü¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡£
¡¡·Ù»¡Ä£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢»³¸ý¸©·Ù¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¹ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤ÇDNA´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£´ÕÄê¤ËÍÑ¤¤¤ë»îÎÁ¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¼Â»Ü¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹ï¤à²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±²ñ¤È´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬°ìÉô°äÂ²¤ÎDNA¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÍ¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò³°Ì³¾ÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö·Ù»¡Ä£¤Î¾ðÊó¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£