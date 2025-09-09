¡Ö¤ªÁ°¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¸òºÝ½÷À¤ò2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅÅÏÃ¤Ç¶¼¤¹¡¡¶¼Ç÷ÍÆµ¿¤Ç49ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ÂçÊ¬
¸òºÝÃæ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢49ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï8Æü¸á¸å¡¢¸òºÝÃæ¤Î½÷À¡Ê44¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÌó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤¬¡ÖÈà¤«¤é¶¼¤µ¤ì¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ç½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¡£ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤áÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ç²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£