１５歳以上で糖尿病を患う人の４４％は診断を受けておらず、自分が糖尿病であることを知らないという事実が明らかになった/Willie B. Thomas/Digital Vision/Getty Images

（ＣＮＮ）１５歳以上で糖尿病を患う人の４４％は診断を受けておらず、自分が糖尿病であることを知らない――。医学誌「ランセット・ダイアビーティーズ・エンドウクライノロジー」に８日付で掲載されたデータ分析でそうした事実が明らかになった。

この研究は発表済みの文献・調査のシステマティック・レビューで、２０００年から２３年までの２０４の国と地域のデータを精査している。世界中の１５歳以上の人々が対象だ。

研究の筆頭著者で米保健指標評価研究所の研究員、ローリン・スタッフォード氏によると、この研究で報告されている糖尿病患者の大多数は２型糖尿病だという。

国際糖尿病連合（ＩＤＦ）によると、世界中の成人の約９人に１人が糖尿病を患っている。

スタッフォード氏は「糖尿病患者の５６％が自分の糖尿病を認識していることが分かった」とする一方で、「世界的に見ると、地域や年齢によって大きなばらつきがある。一般的に、高所得国は低・中所得国よりも糖尿病の診断が進んでいる」と指摘する。

若者は糖尿病であることを知らない

３５歳未満の人は、中年以降の人に比べて、糖尿病かどうかの診断を受けている割合ははるかに低い。糖尿病を患っている若年層の成人のうち、自分の疾患を認識していたのはわずか２０％だった。

定期検診は、高齢者ほど若年層の成人には推奨されていない。

「血糖値が高くても長年生きることができる」とスタッフォード氏は話す。「合併症が出た時点で糖尿病の診断を受ける」というのは、高齢者でより多く見られるケースだ。

糖尿病が発見されるまでの罹患（りかん）期間によって、健康への影響は変わる可能性がある。

「糖尿病の早期診断は重要だ。早期に管理することで、心臓病、腎不全、神経障害、失明といった長期的な合併症を予防または遅らせることができる」と、米糖尿病協会の最高科学・医療責任者であるリタ・カリヤニ氏は指摘する。同氏はこの研究には関与していない。

１８年の研究によると、成人の約３分の１は、初期症状が現れてから糖尿病と診断されている。

「糖尿病の症状には、のどの渇きや空腹感の増加、頻尿、かすみ目、予期せぬ体重減少、倦怠（けんたい）感などがある。しかし、糖尿病の初期段階では大半の人が症状を感じないため、検診と診断を受けることの重要性が浮き彫りになる」（カリヤニ氏）

スタッフォード氏によると、２３年には、世界全体で治療を受けた糖尿病患者の約４０％が血糖値を下げることに成功している。