6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡ª¥±¥¬¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿º¸ÏÓ¤È¤Ï!?¡Ö¾¡Éé¤ÎÇ¯¡×¤Ë¼¨¤·¤¿Â¸ºß´¶

9·î6Æü¡¢ºå¿ÀÂÐ¹ÅçÀï¡ÊÄá²¬°ì¿ÍµÇ°µå¾ì¡Ë¤Ë°ËÆ£ÎÇ¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢6²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
1²óÉ½¤ËÆïËÜÂÙ»Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²óÉ½¤Ë¤Ï°æÄÚÍÛÀ¸¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£
¤µ¤é¤Ë7²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢º´ÌîÂçÍÛ¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢6-0¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£9²óÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢¹Åç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¡¢6-1¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
ÃæµþÂçÃæµþ¹â¤òÂ´¶È¸å¤ÏÃæµþÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ºÇÂ®150¥¥íº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿°ËÆ£ÎÇ¡£
2022Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸Î¾ã¤·¤¿º¸¸ª¤ÎÄË¤ß¤¬ºÆÈ¯¡£¥ª¥Õ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ë2024Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤ËÅêµå¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¡£
º£½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤Ç1²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
ºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë·ÀÌó¹¹²þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿°ËÆ£ÎÇ¡£¾Íè¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥Ôー¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£