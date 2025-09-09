¹¾ÌîÂô°¦Èþ¡¢¿·»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥â¥Ç¥ë¤Î¹¾ÌîÂô°¦Èþ¡Ê28¡Ë¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë½®»³µ×Èþ»Ò¤ä½÷Í¥ÉðÅÄÎèÆà¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êTRUSTAR¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¹¾ÌîÂô¤Ï¡Ö2025Ç¯9·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒTRUSTAR¤Ë½êÂ°Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤á¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç²¹¤«¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢·èÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆñ¤¤¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÂô»³³Ú¤·¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¡ª¤È·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¹¾ÌîÂô¤Ï7·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ìó18Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£