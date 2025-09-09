ºÊÉ×ÌÚÁï¡¡¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×Åìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¡ÖÇ®¤¤»×¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¡×¡¢¹À¥¤¹¤º¤Ï¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ô£Ï£È£Ï¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡Ê£±£¹Æü¸ø³«¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þºî¤Ç¿¿Æ£½ç¾æ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢ÊÆ¹ñÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿²Æì¤ÎÌó£²£°Ç¯¤¬ÉñÂæ¤Ë¡£ºÊÉ×ÌÚ¤ÏÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÊª»ñ¤òÃ¥¤¤¡¢½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î°ìÌ£¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖºîÉÊ¤ÏÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¡£Ç®¤¤»×¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¡£°ì¿Í°ì¿ÍÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¹À¥¤¹¤º¤Ï¡¢¸ª¤òÏª½Ð¤·¤¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²Æì¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¡¢°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£»É·ã¤Î¤¢¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£