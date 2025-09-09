強さとやさしさを一杯に──ジンカクテル「フレンチ75」＆「フロリダローズ」の魅力とは？【THE カクテルバイブル500】

ジン【フレンチ75（French 75）】

シャンパンがエレガントさを演出

第一次世界大戦中の1915年、パリのバーで誕生したといわれるフレンチ75。名の由来は当時フランス軍が使用していた強力な「75mm砲」で、カクテルの強い飲みごたえを表現している。シャンパンの泡が華やかな一杯。

レシピ

ジン：30ml

フレッシュレモンジュース：15ml

シロップ：1tsp.

シャンパン：適量

シャンパン外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、シャンパンで満たす。レモンピールを飾りつけて完成。

ひとことメモ

ジンをカルヴァドスに替えた「フレンチ68」、バーボンウイスキーに「フレンチ95」、ブランデーに替えた「フレンチ125」もある。店によっては、あえて氷を入れないことも。

ジン【フロリダローズ（Florida Rose）】

甘酸っぱい味わいはジュースのよう

1967年創業の銀座の老舗バー「JBA BAR SUZUKI」のマスター、 鈴木昇氏のオリジナルカクテル。アルコールに強くないお客様向けに考案された、甘口のフルーツジュースをふんだんに使った飲みやすい一杯。

レシピ

ドライジン：15ml

オレンジジュース：15ml

パイナップルジュース：15ml

グレープフルーツジュース：15ml

グレナデンシロップ：2tsp.

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

グレナデンシロップを追加するとより甘口に、さっぱりと仕上げたいときはレモンジュースを1tsp. ほど加えてもいい。

ジン（Gin）とは

ジンは、トウモロコシや大麦麦芽、ライ麦などの穀物類を原料とした蒸留酒（スピリッツ）を、熟成させずに薬草や香草などとともに再蒸留させてアルコール度数を高めたもの。1660年にオランダでつくられ、のちにイギリスへと伝わりドライジンが誕生。多くの香草や柑橘系果皮が使われている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡