強さとやさしさを一杯に──ジンカクテル「フレンチ75」＆「フロリダローズ」の魅力とは？【THE カクテルバイブル500】
ジン【フレンチ75（French 75）】
シャンパンがエレガントさを演出
第一次世界大戦中の1915年、パリのバーで誕生したといわれるフレンチ75。名の由来は当時フランス軍が使用していた強力な「75mm砲」で、カクテルの強い飲みごたえを表現している。シャンパンの泡が華やかな一杯。
レシピ
ジン：30ml
フレッシュレモンジュース：15ml
シロップ：1tsp.
シャンパン：適量
シャンパン外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、シャンパンで満たす。レモンピールを飾りつけて完成。
ひとことメモ
ジンをカルヴァドスに替えた「フレンチ68」、バーボンウイスキーに「フレンチ95」、ブランデーに替えた「フレンチ125」もある。店によっては、あえて氷を入れないことも。
ジン【フロリダローズ（Florida Rose）】
甘酸っぱい味わいはジュースのよう
1967年創業の銀座の老舗バー「JBA BAR SUZUKI」のマスター、 鈴木昇氏のオリジナルカクテル。アルコールに強くないお客様向けに考案された、甘口のフルーツジュースをふんだんに使った飲みやすい一杯。
レシピ
ドライジン：15ml
オレンジジュース：15ml
パイナップルジュース：15ml
グレープフルーツジュース：15ml
グレナデンシロップ：2tsp.
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。
ひとことメモ
グレナデンシロップを追加するとより甘口に、さっぱりと仕上げたいときはレモンジュースを1tsp. ほど加えてもいい。
ジン（Gin）とは
ジンは、トウモロコシや大麦麦芽、ライ麦などの穀物類を原料とした蒸留酒（スピリッツ）を、熟成させずに薬草や香草などとともに再蒸留させてアルコール度数を高めたもの。1660年にオランダでつくられ、のちにイギリスへと伝わりドライジンが誕生。多くの香草や柑橘系果皮が使われている。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡