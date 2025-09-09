SixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤Î¡ÈÂº·É¤¹¤ë¤È¤³¤í¡É¸ì¤ë¡Ö¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆóµÜ¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ÎÏÃÂê¤òÅÁ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÆóµÜ¤µ¤ó¤ÎÂº·É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤â¡¢¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È²óÅú¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î¤È¤¤À¤È¡¢¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¤Õ¤¶¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿¿·õ¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
