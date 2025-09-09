Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥á¥à¥·Çî»Î¤Î½÷¤Î»Ò¡¡À¸ÊªÉô¤ÎÃç´Ö¤ÈÆü¡¹¸¦µæ¡¡¹â¾¾»Ô¡Ú¤³¤É¤â¥ß¥é¥¤¥Ñー¥¯¡Û
¥«¥á¥à¥·Çî»Î¡¡ÅÄÂ¼çý¿¥¤µ¤ó
¡¡¹â¾¾»Ô¤Ë¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¡Ö¥«¥á¥à¥·¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥«¥á¥à¥·Çî»Î¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯½Õ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ïº£¤âÃî¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¾¾»Ô¤ÎÅÄÂ¼çý¿¥¤µ¤ó¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÉô³è¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤ÇÄÌ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ëÂç¼êÁ°¹â¾¾Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉô³è¤È¤Ï¡¢À¸ÊªÉô¡£
¡ÊÂç¼êÁ°¹â¾¾Ãæ³Ø¹»1Ç¯¡¿ÅÄÂ¼çý¿¥¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¸ÊªÉô¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿¤ê¸¦µæ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥«¥á¥à¥·¤¬Âç¹¥¤¤Êçý¿¥¤µ¤ó¤òKSB¤¬ºÇ½é¤Ë¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï3Ç¯È¾Á°¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤Ç¥«¥á¥à¥·Çî»Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Í¹ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤À³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³°Íè¼ï¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥Ø¥ê¥«¥á¥à¥·¡×¤ò¸«¤Ä¤±ÀìÌç»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÅÄÂ¼çý¿¥¤µ¤ó¡Î2022Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¡ÊQ.Ì¾Á°¤Ä¤±¤Þ¤¹¡©¡Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£¡ÊQ.¤Ê¤ó¤Ç¡©¡ËÌ¾Á°¤Ä¤±¤Æ¤â¼¡¤ÎÆü¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥Þ¥Ä¥Ø¥ê¥«¥á¥à¥·¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤Îçý¿¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¥«¥á¥à¥·¤òÉ¸ËÜ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤µ¤äÆÃÄ§¤ò½ñ¤¤¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤É¤³¤Ä¤³¤Ä¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÌó3Ç¯È¾¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²È¼þÊÕ¤Ç¤Î¸¦µæ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿çý¿¥¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂç¼êÁ°¹â¾¾Ãæ³Ø¹»1Ç¯¡¿ÅÄÂ¼çý¿¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊQ.¤³¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ËÂç¼êÁ°¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿º«Ãî¡×
¡¡Á´¤ÆÃæ³Ø¹»¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¤¤¿Ãî¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿É¸ËÜ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂç¼êÁ°¹â¾¾Ãæ³Ø¹»1Ç¯¡¿ÅÄÂ¼çý¿¥¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈ¾Ê¬¤«¤é²¼¤Î¤³¤³¤éÊÕ¤ÎÃî¤Ã¤Æ²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤³¤ìÁ´Éô¥«¥á¥à¥·ÌÜ¤Îº«Ãî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â°ìÈÖ¹¥´ñ¿´¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥á¥à¥·¡£°ìÊý¤Ç¡¢Éô°÷°Ê³°¤Ë¤âÃî¹¥¤¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¼ù»é¤ÇÃî¤òÉõÆþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉ¸ËÜ¤Î¹©É×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂç¼êÁ°¹â¾¾Ãæ³Ø¹»1Ç¯¡¿ÅÄÂ¼çý¿¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢Ãî¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤âÁ´Á³¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤ò¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤Æ¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤«¤ÏÌµÍý¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊü²Ý¸å¤Ï¡¢çý¿¥¤µ¤ó¤ÎÉ¸ËÜ¤ò°Ï¤ó¤ÇÀ¸ÊªÉô¤ÎÉô°÷¤ÈÃî¥Èー¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂç¼êÁ°¹â¾¾Ãæ³Ø¹»1Ç¯¡¿ÅÄÂ¼çý¿¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ½¤¤Ãî¤Ã¤Æ²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Àµ²ò¤Ï¡¢¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ß¥à¥·¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢3¥«·î¤¯¤é¤¤Á°¤ËÊá¤Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À½¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Êçý¿¥¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚ¡Î¹â2¡Ï¡¿»Í¸®²ÈÎÜºÈ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤À¤¤¤Ö¡×
¡Êçý¿¥¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¡ÎÃæ1¡Ï¡¿¿¹ÅÄ¹¯²ð¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊQ.¤Ê¤ó¤Ç¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤Î¡©¡Ë¤º¤Ã¤È½¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢Êá¤Þ¤¨¤ë»þ¤Ë¤Ä¤¤¤¦¤Ã¤«¤ê¿¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÉô°÷¤È1»þ´Ö°Ê¾å¤âÏÃ¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êçý¿¥¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚ¡Î¹â2¡Ï¡¿»Í¸®²ÈÎÜºÈ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ãî¹¥¤¤Î»Ò¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Ãî¹¥¤¤Î»Ò¤¬¤ª¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡Êçý¿¥¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¡ÎÃæ1¡Ï¡¿¿¹ÅÄ¹¯²ð¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê1¿Í¤È¤«2¿Í¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÀ¸Êª³Ø¤Î³Ø²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÉô°÷¤ÈÀ¸¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëçý¿¥¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä
¡ÊÂç¼êÁ°¹â¾¾Ãæ³Ø¹»1Ç¯¡¿ÅÄÂ¼çý¿¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°ì¸ý¤Ë¥«¥á¥à¥·¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¡£»ä¤Ï¥«¥á¥à¥·¤¬¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡Ê2025Ç¯9·î9ÆüÊüÁ÷¡ÖNews Park KSB¡×¤è¤ê¡Ë