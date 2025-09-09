¥á¥¥·¥³¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òËÉ¤®ÀÚ¤Ã¤¿¡Ö¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¹¶·âÎÏ°Ê³°¤Î¡Ö¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÊÇ½ÎÏ¡×¡¡WÇÕ¤Þ¤Ç»Ä¤ê9¥«·î¡ÖºÇÂç¤Î²ÝÂê¡×¤È¤Ï
¡¡Íè²Æ¡¢ËÌÃæÊÆ3¤«¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢9·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£FIFA¥é¥ó¥¯13°Ì¡ÊÆüËÜ¤Ï17°Ì¡Ë¤Î¥á¥¥·¥³¤È¤Î°ìÀï¤ÏÁ°¸åÈ¾¤È¤â¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÚÏ»Àîµü¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡£5²óÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹É×¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡È´ñÀ×¤Î40ºÐ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëºÊ
¡¡»î¹ç¤ÏÆüËÜ¤¬Á°È¾¤«¤é²¡¤·µ¤Ì£¤Ë¿Ê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1996Ç¯5·î¤Ë3¡½2¤Ç¾¡¤Ã¤Æ°ÊÍè4Ï¢ÇÔÃæ¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï5Àï1¾¡4ÇÔ¤È¶ì¼ê¤ÊÁê¼ê¤À¤±¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÂà¶þ¤Ê»î¹ç¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤À¤±¤Ë¡¢¿¿·õÌ£¤Ë·ç¤±¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿·èÄêµ¡¤ò³°¤·¤¿¤ê¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ï¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ë¥á¥¥·¥³Áê¼ê¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊç¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¶ì¤¤ÇÔÀï¤ò¸«¤ÆÍè¤¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²áµî¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë±Ô¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ë¤è¤ëÁÇÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¼éÈ÷ÂÐ±þ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢·èÄêÅª¤Ê·Á¤«¤é¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤ÏAÂåÉ½¤â¸ÞÎØÂåÉ½¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ä¡¢Æ²°ÂÎ§¤È»°ãø·°¤Ë²Ã¤¨¡¢±óÆ£¹Ò¤È³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤é¤¬¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÌá¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼éÈ÷¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ý³Ï
¡¡Èà¤é¤Ï¡¢¶²¤é¤¯´íµ¡»¡ÃÎÇ½ÎÏ¤Î´¶ÅÙ¤¬¹¶·âÎÏ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Áá¤á¤Ë»¡¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤»¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÁË»ß¤Ç¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ê½éÂÐÀï¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿°ì½Ö¤Î¥¹¥¤òÆÍ¤«¤ì¡¢ÇØÁö¤·¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÅÏÊÕ¹ä¡¢ÈÄÁÒÞæ¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¤ÎDF¤Ï¡¢µÞÂ¤¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌµÍý¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¤Ï²¡¤·¾å¤²¤º¡¢¾ï¤Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤ËÊá¤é¤¨¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÂ¸µ¤Ë¥Ñ¥¹¤¬Æþ¤ì¤Ð²Ì´º¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°Àþ¤«¤é¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥¨¥É¥½¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢µ×ÊÝ¤äÆîÌî¤¬¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤¬DF¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£Èà¤¬¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤ÈÆ²°Â¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¥á¥¥·¥³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹¶·â¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡Ê¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡Ö·è¤áÀÚ¤ì¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡Ê»°ãø·°¡Ë¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·èÄêÎÏÉÔÂ¤òÏªÄè¤·¤¿¡£
Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Î¿ÈÄ¹192¥»¥ó¥Á
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï¿å¤â¤Î¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¯¤éÎý½¬¤·¤Æ¤âÆþ¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥È¤ä¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤Æ·è¤Þ¤ë¤Ê¤É°Õ³°À¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤½¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·èÄêµ¡¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎFK»þ¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥¥Ã¥«¡¼¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤À¤¤¤Ö¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡Ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3Æü¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ò¹µ¤¨¡¢10·î¤È11·î¤Ë¤â³Æ2»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³Àï¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¹ü³Ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£¸å¤Ï¤½¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¡Ê¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡Ë¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÀïÎÏ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤êÁª¼êÁØ¤Î³È½¼¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¸½¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤À¤í¤¦¡£¥á¥¥·¥³Àï¤Î½ªÈ×¡¢ºÇ¸å¤Î¸òÂå¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÀÚ¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤ÏMFÎëÌÚÍ£¿Í¤ÈFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦Áê¼ê¤Ï¼éÈ÷¸Ç¤á¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÁÀ¤¤¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì©½¸¤·¤¿¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç±¿Æ°ÎÌ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÄ®Ìî¤è¤ê¡¢192¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤Ç¤¢¤ëMFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤ÎÊý¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¹¿È¤Ï¥á¥¥·¥³¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÌ©Ãå¥Þ¡¼¥¯¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤í¤¦¡£
¾åÅÄåºÀ¤¤Î¸ùÀÓ
¡¡ÆüËÜ¤ÎÁ°Àþ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤ÎÁª¼ê¤È²÷Â¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¶õÃæÀï¤òÆÀ°Õ¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤³¤½¤¬¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿9¤«·î¤Î²ÝÂê¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢CK¡¢FK¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤âÉð´ï¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Á°È¾¤ËÆüËÜ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ï¡¢¾åÅÄ¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æñ¤·¤¤¥Ý¥¹¥ÈÌò¤ò5²ó¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤â±é½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤â³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
Ï»Àîµü¡Ê¤í¤¯¤«¤ï¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
1957Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ë¡À¯Âç³ØÂ´¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¤Îµ¼Ô¡¦ÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤ÆWÇÕ¡¢EURO¡¢ÆîÊÆÁª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£¤½¤Î¸å¡ÖCALCIO2002¡×¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥º¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WÇÕ¤ä¥æ¡¼¥í¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë¼èºà³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
