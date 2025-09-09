¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡¡·ëº§¼°¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¥¿¥¤¥×¡¡¸åÇÚ¤«¤é¡ÈÌ¾¶Ê¡ÉÇ®¾§¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¼°¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸åÇÚ¤Ç¡Ö¥Ð¥ê¥«¥¿Í§¾ðÈÓ¡×¤Î¡Ö¤Þ¤Ä¤·¤¿¡×¤³¤È¾¾²¼ÎËÂÀÏº¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Ï·ëº§¼°¤ò¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´ûº§¼Ô¤Î¾¾²¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¼°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ°¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢»²Îó¤·¤¿ÃÓÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾²¼É×ÉØ¤Ï·ëº§¼°¤ÇÍò¤Î¡ÖLove so sweet¡×¤òÂçÇ®¾§¤·¡¢¼«¤é²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¾¾²¼¤«¤é¡Ö²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÃ¶Æá¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾¾²¼¤«¤é¡ÖÃË¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡È·ëº§¼°¤ä¤í¤¦¤è¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÃÓÅÄ¡£¡ÖLove so sweet¡×¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö·ù¤À¤è¡¢¤¢¤ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀÖÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£