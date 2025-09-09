¡Ö¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×·úÊª2Åï¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¡¡·ã¤·¤¤±ê¤È±ì¡¡·§ËÜ¡¦È¬Âå»Ô
·úÊª2Åï¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ï·ã¤·¤¤±ê¤È±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢·§ËÜ¡¦È¬Âå»Ô¤Ç¡Ö·úÊª¤Î2³¬¤«¤é±ê¤È±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤ÈÎÙ¤Î·úÊª¤Î2Åï¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó1»þ´Ö40Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
¤â¤¦¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿·úÊª¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ±½É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢±ä¾Æ¤·¤¿ÎÙ¤Î·úÊª¤Ë¤Ï½Ð²ÐÅö»þ8¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´°÷Æ¨¤²½Ð¤·¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£