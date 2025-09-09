¡Ö»¦¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤ª¶âÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×²£ÉÍ¡¦¥é¡¼¥á¥óÅ¹Å¹Ä¹¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÇÈï¹ð¤Î½¾¶È°÷¤Ç¿ÆÂ²¤ÎÃË(37)¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§
¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç2023Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿Å¹Ä¹»¦³²¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢¸µ½¾¶È°÷¤Ç¿ÆÂ²¤ÎÃË¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¶¶¾¼¿ÎÈï¹ð¡Ê37¡Ë¤Ï2023Ç¯9·î¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤ÎÂç¶¶¹°µ±¤µ¤ó¡ÊÅö»þ33¡Ë¤ò¿ÏÊª¤ÇÆÍ¤»É¤·¤Æ»¦³²¤·¡¢¸½¶âÌó21Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÂç¶¶Èï¹ð¤Ï¡Ö»¦¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤ª¶âÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÈÈ¹ÔÁ°¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ø¿Ï¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ»É¤¹¡Ù¡Ø¶¯ÅðÊü²Ð»¦¿ÍÎÌ·º¡Ù¤Ê¤É¤È¸¡º÷¤·¡¢°ìÄê¤Î·×²èÀ¤È¶¯¸Ç¤Ê»¦°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ÄµÔ¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£