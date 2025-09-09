株式会社シグマは、35mmフルサイズのイメージセンサーに対応した交換レンズ「Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporary」を9月25日（木）に発売する。直販価格は14万3,000円。ソニーEとLマウント用を用意する。

広角端20mmと、10倍ズームの組み合わせを世界で初めて実現したという、ミラーレスカメラ向けの高倍率ズームレンズ。28-85mmの焦点域では最大撮影倍率1:2のハーフマクロ撮影も可能で、被写体を大きく写す撮影にも活用できる。

200mmの場合

4枚の両面非球面レンズ、1枚のFLDガラス、3枚のSLDガラスを含む14群18枚のレンズ構成を採用。ズーム全域で高画質を維持するという。

AF駆動用に高速駆動が可能なリニアモーターHLA（High-response Linear Actuator）を搭載した。

装着イメージ

防塵防滴構造を採用し、レンズ最前面には撥水防汚コートを施すことで、屋外での撮影環境にも配慮した。

レンズの繰り出しを防ぐズームロックスイッチも装備。スイッチ操作のほか、ズーム操作でもロック解除が可能で、急な撮影機会にも対応できるとした。

レンズ構成：14群18枚（FLDガラス1枚、SLDガラス3枚、非球面レンズ4枚） 画角：94.5-12.3° 絞り羽根枚数：9枚 最小絞り：F22-40 最短撮影距離：16.5cm（焦点距離28mm時）※25cm（広角端）～65cm（望遠端） 最大撮影倍率：1:2（焦点距離28-85mm時） フィルター径：φ72mm 外形寸法：φ77.2×115.5mm 質量：550g