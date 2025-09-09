アイドルグループ、日向坂46が東京モノレール車両を「ジャック」――2025年9月17日に東京モノレールが開業61周年記念日を迎え、同日に日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」がリリースされることから、両者は9月10日から28日までコラボレーションキャンペーンを行います。

メンバーによる車内放送も

シングル「お願いバッハ！」とコラボ（ポスターイメージ）

日向坂46は2015年、けやき坂46として活動開始。2019年、現在の名称へと改めました。最新のシングル「お願いバッハ！」は、二期生の金村美玖と小坂菜緒がダブルセンターを務めます。

10000系10041編成を使用した専用列車には、メンバーが作成したヘッドマークや車内ポスター、ドアステッカー、つり革を掲出。運行期間は9月10日から28日まで。対象区間はモノレール浜松町〜羽田空港第2ターミナル間です。さらに、専用列車の空港快速（モノレール浜松町〜天王洲アイル）では、日向坂46メンバーによる車内放送も流れるということです。

東京モノレールジャックつり革イメージ（ペア全16種）

羽田空港第2ターミナル駅の北口改札内には、メンバーの手形が入った顔出しパネルも設置されます。掲出は始発から終電までですが、10日のみ午前10時から掲出が始まります。

コラボキャンペーンの実施状況や最新情報は、東京モノレール公式X（@tokyo_mono1964）で発信。キャンペーンの裏側はテレビ東京「日向坂で会いましょう」（9月14日(日)深夜放送予定）をチェック！



東京モノレール×日向坂46コラボ！専用列車運行時刻表

（画像：東京モノレール）