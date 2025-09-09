映画『正体』のBlu-ray＆DVDが8月27日に発売された。豪華版Blu-rayには、特典映像として、『正体』密着ドキュメンタリーと予告編集が収録されている。なかでも密着ドキュメンタリーは、メイキング映像やキャストのインタビューを含んでおり、本作の舞台裏を明かす貴重なものだ。本稿ではメイキング映像の見どころを紹介しながら、『正体』という作品の成立過程に光を当てたい。

最初に挙げたいのは、逃亡犯・鏑木慶一を演じる横浜流星の役作りだ。高校生の鏑木は、一家惨殺事件の現場に居合わせたことで、無罪にもかかわらず、殺人犯として死刑判決を受けるが、看守の制止を振りきって護送車から逃げ出す。こうして潜伏の日々が始まるが、その途上で鏑木は姿を隠し、身分を偽りながら各地を転々とする。

鏑木の狙いは終盤で明らかになるのだが、作中では別の人間になりすます。建設現場の作業員「ベンゾー」、ウェブライターの「那須」、水産加工場で働く「久間」、介護施設の職員「桜井」、そして鏑木。異なる外見と名前、経歴を持つ、別の人格。ただし、すべて一人の鏑木という人間だ。この「外から見ると別の人だが、明確な目的を有して行動するキャラクター」という多面的かつ一貫したペルソナを、横浜流星が意欲的かつ丁寧に演じ分けている。

メイキング収録のインタビューで、5つの顔を持つ鏑木について、横浜は「なりすましているだけで別人ではない」と述べており、「やりすぎにならないように監督やヘアメイク、衣装さんと全員で考えて、リアルを追求した」と役作りについて語っている。それによって、横浜が言う「本当の鏑木」が出てくる終盤のシーンがより胸に迫ってくる。

座長として臨んだ本作は、横浜も準備段階から作品に関わった。3度目のタッグとなる藤井道人監督には「僕のほうからもこの台詞をしっかり伝えたいとか、ここはどうすんだろうとかっていうのを監督に提案」する機会が増えるなど、自ら積極的に参画。そんな横浜の姿勢について、藤井監督は「座長としてやらなきゃいけないことをすごく理解して、オンオフがうまく使えるようになった」と称賛する。

いわゆる「逃亡者もの」の範疇に入る『正体』で、逃げる鏑木と追う警察の間で、真実を知って揺れ動くのが鏑木が潜伏先で出会う人々だ。彼らの姿を通して、本作のテーマが浮き彫りになる。吉岡里帆演じる沙耶香や山田杏奈扮する舞は、人間の善性を問う今作のポジティブな側面を体現している。

吉岡について、横浜は「彼女といると心を許せちゃうみたいな空気感をその場で作ってくれる人」と感謝する。吉岡のほうも、横浜に対して「悪い人間にも見えかねないあやうさのある役を、それを超えてくるピュアさ、まっすぐさ」で演じていると語るなど、役を介した相互の信頼関係が垣間見えた。沙耶香の人物像について、吉岡からの提案で変わった設定や演出もあり、双方向の対話が作品をネクストレベルに押し上げた。

撮影を通して成長した筆頭は、“ジャンプ”こと野々村和也を演じた森本慎太郎。藤井組初参加の森本は、藤井監督が「自分の映画人生の中でも発見。すごくおもしろい俳優を見つけた」と語る逸材だが、ストイックに食らいつく姿を周囲も絶賛していた。

そして作中、鏑木を追う刑事・又貫を演じた山田孝之との初共演は、横浜にとって感慨深いものだったようだ。過去のインタビューでも憧れの役者として名前を挙げており、撮影で最初に対峙した際は「逃亡者と警察の関係性だけど、自分の気持ちも出てきて武者震いした」と横浜は語っている。そんな横浜だけでなく、山田がプロデュースした映画『デイアンドナイト』で一度仕事をしていた藤井監督からも「あれだけのスターでも、1カットも手を抜かない。あの背中を僕も流星も、今の僕のチームもみんなが見れたのはすごく財産になる」と熱い賛辞が止まらない。

物語にリアリティを持たせるため、夏と冬に分けて行われた地方ロケを含む長丁場の撮影で、俳優部とスタッフが一丸となって制作された『正体』。ハードなアクションシーンも多くあったが、それぞれがアイデアを持ち寄り、リスペクトをもって対峙したことが、完成した映画に結実している。山田杏奈が話すように「撮影中にシーンや台詞が追加になったりする」『正体』の撮影は、創造的なプロセスそのものだった。その中心にいたのは横浜流星である。

（文＝石河コウヘイ）