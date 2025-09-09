なんて息苦しいのだろう。映画『8番出口』は、映像の没入感はもちろん、そこに描かれる閉鎖的な非現実の見た目をした“リアル”に窒息してしまいそうで、しかしそれ故に琴線に触れるような作品だった。

本作は原作となるインディゲームが人気を博してから映画化までのスピードも早く、話題性に抜かりない印象だったが、第78回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション「ミッドナイト・スクリーニング部門」へ正式招待され、深夜の上映にもかかわらずチケットは完売。2300人の観客を迎え、8分間のスタンディングオベーションという反響が印象的だった。

一体何が良かったのか。ホラー映画だからこそ人の琴線に触れられる作品として、その真価を探りたい。

・言語を必要としない閉鎖感

本作は、電車から降りて仕事に向かおうとした主人公の「迷う男」（二宮和也）が、地下鉄の駅構内と思わしき地下通路に迷い込み、そこで無限ループしてしまうという物語。原作となるKOTAKE CREATE（コタケクリエイト）が開発した同名ゲームに登場する舞台が完全に再現されている。しかし、原作にはストーリーや主人公のキャラクター性など一切付与されていなかったことに対し、本作は劇映画として主人公に別れ話が持ち上がっている彼女（小松菜奈）がいて、その彼女が想定外の妊娠をした、というプロットを持たせた。

しかし、劇中全体にわたって“ゲーム開始”とみなされる無限ループに迷い込むシーンからは、原作に準じてあまり言語を必要としない直感的な進行が行われる。ゲームがあれだけ大ヒットしたのは、劇中の言語要素を“ルール案内”と、「8番出口」と書かれた頭上の看板の文字にとどめ（それらは実際の駅と同じように英語表記が連なっている）、日本語がわからなければわからない、という言語の壁を取り払っているのだ。それゆえに世界中の人が話題に乗ってプレイし、そのプレイ動画そのものも誰もが視覚的に楽しめるもの（ゲーム内容や驚き叫び声をあげて驚くプレイヤーのリアクション）だった。

この“視覚情報で多くを伝えること”は、映画の中でも大切にされている。主人公の口から出るものも、特に前半は戸惑いや落胆、焦りやフラストレーションを表す簡単な言葉と喘息によるつらそうな呼吸音がメインで、ダイアログに重きが置かれていない。そして没入感が味わえる映画として特徴的だったのは、“閉鎖感”の強調だ。劇場そのものが閉鎖的な空間であることも助長しているが、視覚的な情報だけでなく主人公の不規則な呼吸音、不穏さを掻き立てる劇中音などの雰囲気が凄まじい。

しかし、さらに突き詰めると、本作が無限ループ通路を「現代の社会」として映していることのほうが、言語の壁を乗り越えて作品の閉鎖感を共有できた大きな理由のように感じる。先が見えなくて、息苦しくて、同じことの繰り返しで、怖くて、自分がどうしたいかもわからない。「迷う男」は外に出たいが、途中で本当に外に出たいのかわからなくなってしまう素振りを見せる。厳密に言えば、答えが出ないまま現実に戻ることが怖いのだ。本作がカンヌで賞賛されたのは、そういった漠然とした恐怖や、自分の選択に確信が持てない社会を生きていること、その不安という普遍的な感情を力強く描いたからではないだろうか。

・“異変”における演出の巧みさ

この無限に続く地下通路を恐ろしい空間として彩る異変の演出も凄まじい本作。簡単な間違い探しのような異変から、事前の注意が必要なほど強烈な津波といった自然災害を想起させる異変や、暗所恐怖症が発狂しそうなほどの真っ暗闇の中、奇形なネズミが上から降ってくる異変など、バラエティに富んでいる。しかし、“異変”（おかしいこと）はすでにループに迷い込む前から主人公の生活の中にちりばめられているのだ。

彼が電車の中で見ていたSNSには、不安定な社会情勢や先述の奇形ネズミの写真などが載っている。普通に見ていて異常なタイムラインを、彼はそのままスクロールしていく。そして、泣く赤ん坊とそれをなだめる母親に怒鳴る男。奇形ネズミが後から“異変”として登場することから、スクロール（流し）はしてもそれに対して異常さや恐怖心を抱いていることがわかる。だから、怒鳴る男を止められなかった自責の念も振り払うことができない。

そんなふうにただの恐怖演出にとどまらず、主人公の心情描写として機能していく“異変”だが、中でも興味深かったのは、映画オリジナル要素として「歩く男」にも物語があったことだ。それは“異変”のように思える他者にも人生があることを強調する。彼もかつては「迷う男」で、通路で出会った少年と行動を共にしていた。時には大人として子供の不安を取り除こうとするが、彼が迷い込んだのは“自分の人生”のため、そんな余裕を持っていられない瞬間もある。大声で発狂した後、子供に向かって「ごめんね」と謝る。自分が“異変”にならないように踏みとどまろうとするが、最終的に彼は“異変”に気づかずに進んでしまった。

彼にとっての“異変”だった女子高生も含め、「無限に続く地下通路」が暗喩する現実社会にかつて“異変”に気づこうともがいたが呑み込まれてしまった人、そして今もがいている人がいることを訴えるこのドラマ性が、単なる恐怖描写だったはずのものに感情を持たせ、観る者の心にほろ苦く残るのだ。また、「“異変”が見つからなかったら、引き返さないこと」というルールも深い。それは“異変”じゃないものを自分で勝手に“異変”だと決めつけて、本当は進んでいいはずの道を閉ざし、自ら迷ってしまうセルフサボタージュ気味な生き方に対するアンチテーゼなのだ。

・「迷う男」の葛藤、この世界で父親になるということ

“異変”の中で最もインパクトがあった洪水は、「迷う男」にとっても重要な試練だった。彼が通路で出会った少年が、どういうわけか将来の彼の息子かもしれないことを我々はなんとなく察していく。ループものにおける時間の概念は作品ごとに異なり、この不思議空間で現在と未来、さらに過去が入り混じってもおかしくない。それと同時に、あの少年は決して彼の息子である必要もないのだ。もしかしたら子供の頃の「迷う男」自身だったかもしれない。大切なのは、この世界で親になることに対して不安を抱いている主人公が、その「迷い」に答えを出すために子供と向き合う必要があったことなのだ。

無理もない。日雇いの仕事で生計を繋ぎ、稼ぎも不安定であれば電車の中で赤子に怒鳴りつける大人にその異常性を指摘することもできない。子供にとって模範であるべき大人になれていない自分と、そもそも怒鳴る男を無視する周囲の人間、それが当たり前になってしまったこの社会で子供を持つこと自体に感じる不安。果たして、こんな世界に生まれて子供は幸せになれるのだろうか。自分は、その子を幸せにできるのか。「迷う男」が抱く“迷い”や葛藤は、これから子を持つかもしれないライフステージになった人にはもちろん、そうでない人にとっても理解できる、現代社会や他者への恐怖の現れだ。それがあまりにも切実で、吸入器を求めてしまいたくなる私たちの琴線に触れるのである。

「歩く男」は少年を見捨て、自分だけ助かろうとすること自体が“異変”であることを無視して進んでしまった。「迷う男」にもその選択をする瞬間が訪れた時、彼は自分を犠牲にして子供の命を選んだ。洪水の中、看板の上に少年を乗せて「大丈夫」と声をかけたシークエンスが象徴するのは、「何があっても自分が守るから」と迷いを断ち切って父親になること（中絶の選択肢を捨て、自分の子供が生きる道を選んだこと）への決意であり、答えである。

監督の川村元気は、本作を制作する上でゲームクリエイターの宮本茂が残した「いいゲームっていうのは遊んでいても面白いけど、遊んでいる人の後ろから見ていても楽しい」という言葉を大切にしていた。つまり、本作は誰かがプレイする彼の人生を私たち観客が後ろから観る作品であり、その人物に共感したり、その人物が“異変”に気付けない様子にヤキモキしたりする構図になっているのだ。だからこそ、「迷う男」がもう迷わなくなった瞬間は、その過程を後ろで見ながら寄り添ってきた私たちにとっても心揺さぶられる、力強い瞬間なのである。

・“脱出”できたのか

主人公は最終的に8番出口の案内に従って、人がひしめく地下鉄の改札に戻ってくることができた。そしてまた乗り場に向かって彼女に会いにいくために電車に乗る。その電車の中では“まるでそこからループ”が始まっているかのように、映画の冒頭と全く同じ出来事が起きる。泣き止まない赤ん坊に怒鳴るサラリーマン。そんな社会に戻ってきた「迷う男」は、思わず涙ぐんでしまう。

「8番出口から外に出ること」。このルールを思い出すと、彼は“外”に出ていない。原作ゲームには『8番のりば』という続編があって、なんと今度は永遠に走り続ける電車からの脱出を目指すというものなのだ。それゆえに、バッドエンドを想起させる非常に不穏なラストなのだが、それでも彼は聞こえぬふりをするかのようにつけていたイヤホンを取り、サラリーマンに声をかけようと身を乗り出した。

彼がゲームクリアしたかはわからない。あれだけの目に遭ってそれは、あまりにも不憫で残酷なエンディングではないだろうか。否、むしろ“エンディング”を迎えさせないことで、ここから始まる彼の物語を想起させる演出だと思いたい。もう迷わずに、この世界を正面から見つめる勇気を得た1人の人間の変化を、無視したくないのだ。彼は“脱出した”と信じたい。それと同時に、自分はあと何回繰り返せば8番出口が出現するのか、その番号を確認する術はないものだろうかと思わず天を仰いでしまうのだ。

（文＝アナイス）