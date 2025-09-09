¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¡¢º£Æü¤Î¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢¤òÈ¯¿®!¡ÖÂÑÇ®À¥¬¥é¥¹¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¤Ë¡×
¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£9·î9Æü¤ËX¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÂÑÇ®À¥¬¥é¥¹¤Ï»ñ¸»¤Î¤Ó¤ó¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÏ¤±¤ë²¹ÅÙ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÑÇ®À¤Î¿©´ï¤äÓ®Æý¤Ó¤ó¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çß¼ò¤Î¤Ó¤ó¤ÏÂÑÇ®À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ó¤ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡ÊÉÔÇ³¤´¤ß¤ÎÃÏ°è¤¢¤ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÑÇ®À¤Î¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌ¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤Í¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¡×¡ÖËè²ó¡¢²¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤«ÌÂ¤¦¤«¤é½õ¤«¤ë¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Úº£Æü¤Î¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢¡Û— ¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô (@takizawa0914) September 8, 2025
