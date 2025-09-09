¤¯¤í¹©¤¬£²£µÇ¯£±£±·î´üÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁý³Û½¤Àµ¤È¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÈ¯É½
¡¡¤¯¤í¤¬¤Í¹©ºî½ê<7997.T>¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£±£±·î´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£²£°±ß¤«¤é£´£°±ß¤ØÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Åê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤òÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÆÃÊÌÇÛÅö£²£°±ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£°ÆüÄ«¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡Ê£Ô£ï£Ó£Ô£Î£å£Ô－£³¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¾å¸Â¤ò£µËü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£²¡¥£¹£´¡ó¡Ë¤Þ¤¿¤Ï£´£µ£³£°Ëü±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾åµÚ¤Ó³ô¼ç´Ô¸µ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
