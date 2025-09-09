Æ£°æÎ®À±¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¡ÈÌ©²ñ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡È¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¡É²áµî¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡Ö½÷Í·¤Ó¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ø¤Î¡È°ÕÌ£¿¼²óÅú¡É
¡¡9·î6Æü¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¤ÎÆ£°æÎ®À±¤È¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¦º£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Î¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ç¤Î¡È¿¼ÌëÌ©²ñ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤òËÜ»ï¡ÖSmartFLASH¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤ÏWEST.¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡¡·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢2·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥¹¤Ç¤Õ¤µ¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Ç¡£¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Îº£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë»¨»ï¡Ønuts¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥ª¥É¥ª¥É¡ß¥Ï¥é¥Ï¥é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²áµî¤ËÈÖÁÈ¶¦±éÎò¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âçºå½Ð¿È¤ÎÆ£°æ¤Ë¿ÀÆàÀî½Ð¿È¤Îº£°æ¤È¡¢ÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¿ÆÌ©¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¤À¡£
¡Ö»þ¹ï¤Ï¿¼Ìë2»þ¤¹¤®¡£Àè¤ËÆþÅ¹¤·¤¿Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤À¤±¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤ª°ÎÊý¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬º£°æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ønuts¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢¼ã¤¤½÷À2¿Í¤ÈÍèÅ¹¤·¤¿º£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëÈà½÷¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ØÆ£°æÎ®À±¤¸¤ã¡¼¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£°æ¤é¤Ï¡¢Æ£°æ¤¿¤Á¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß»Ï¤á¡¢Èà½÷¤ÏÆ£°æ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ£°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÕ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢º£°æ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¡×¤È¸Æ¤Ó»Ï¤á¤¿¡£º£°æ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÆ£°æ¤ò¡ÖÎ®À±¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ëº£°æ¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÎ®À±¡Á¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Î¤¬Î¥¤ì¤¿ÀÊ¤Þ¤Ç´ÝÊ¹¤³¤¨¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤âÁêÅö¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ïº£°æ¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤Þ¤ï¤·¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò¤Ê¤Ç¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£°æ¤µ¤ó¤«¤é¤â¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬¥Ï¥°¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤â¤È¤¯¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎµÒ¤äÏ¢¤ì¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±óÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø¤³¤Î2¿Í¡¢¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Ãç¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ£°æ¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£º£°æ¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¸òºÝ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÌ©²ñ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈáÌÄ¤â¤¢¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢X¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ô¤³¤ÎÃËÍ·¤Ó¿Í²á¤®¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡ÔÎ®À±¤¬¥®¥ã¥ë¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ¡¡¤½¤Ð²°¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡Õ
¡ÔÆ£°æÎ®À±¡¢¥®¥ã¥ë¤È¥Ð¡¼¤ÇÌ©²ñwwwÎ®À±¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸w¡Õ
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸«¤¿Æ£°æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡ÈÍ·¤Ó¿Í¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2023Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø½÷Í·¤Ó¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡ØËÍ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¤Ï¤¤¡Ù¤ÈÊÖÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ø¤¤¤Ã¤µ¤¤¡Ê¤·¤Ê¤¤¤Î¡Ë¡©¡Ù¤ÈÇ°²¡¤·¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ïº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡£¶¦±é¼Ô¤ÎWEST.¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¼Ô¤È¤âÈÝÄê¤·¤¤ì¤º¡¢¡ÈÍ·¤Ó¿Í¡É¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¡È¿ÆÌ©¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â¡¢Æ£°æ¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£