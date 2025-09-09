¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¡¡2Ãå¤Ç¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤âÂçÉý¾åÀÑ¤ß¤Ç¼ý³Ï¤¢¤ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅçG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖÂè37²óÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤Ï9Æü¡¢2ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤ËÄúÃÄ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Î¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¡Ê37¡á²¬»³¡Ë¤ÏÁ°È¾3R¤ò2Ãå¤È¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿8R¤Ï6¹æÄú¤Ç5¥³¡¼¥¹¡£1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ï·þ¤êº¹¤·¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ2¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÅÄ¸ýÀá»Ò¤¬µ¤¹ç¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤Çº¹¤·¤òÆÏ¤«¤»¤Æ¼ã¶¹¤Ï2Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤¿¤Àµ¤ÇÛ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¸þ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Î´¶¤¸¤Ê¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ù¤·¤µÈ¾Ê¬¡¢¾åÀÑ¤ßÀ®¸ù¤Î´î¤ÓÈ¾Ê¬¡£6¡¢4Ãå¤À¤Ã¤¿½éÆü¤ÎÊ¬¤Ï¼è¤êÌá¤»¤¿¡£3ÆüÌÜ¤Ï1¹æÄú¤Î7R1Áö¡£Æ¨¤²¤Æ½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡£