ºå¿À¡¡¡È¾Ã²½»î¹ç¡É¤â¿¿·õ¥ª¡¼¥À¡¼¡¡Í¥¾¡·èÄêÆü¤ÈÆ±¤¸ÂÇ½ç¡¡´äºê¡¢ÀÐ°æ¤¬Ëõ¾ÃÃæ¤â°Ë¸¶¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡
¡¡¡Öºå¿À¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï£·Æü¤Ë£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÍ¥¾¡¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¡£¡È¾Ã²½»î¹ç¡É¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Í¥¾¡·èÄêÆü¤ÈÆ±¤¸¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£¸Æü¤Ë´äºê¤ÈÀÐ°æ¤¬Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ë¸¶¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤Ï£±£¸»þ¤ÎÍ½Äê¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Úºå¿À¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¶áËÜ
¡¡£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÃæÌî
¡¡£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¿¹²¼
¡¡£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡º´Æ£µ±
¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Âç»³
¡¡£¶ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÌÚÏ²
¡¡£·ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¹â»û
¡¡£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ºäËÜ
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡Â¼¾å
¡¡¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡²ÜÌ¾
¡¡£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡·¬¸¶
¡¡£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡Åû¹á
¡¡£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó
¡¡£µÈÖ¡¦º¸Íã¡¡º´Ìî
¡¡£¶ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡»³ËÜ
¡¡£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÎÓ
¡¡£¸ÈÖ¡¦Í··â¡¡µþÅÄ
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡¥±¥¤