米男子ゴルフのＰＧＡツアーは９日、日本で開催される新規大会「ベイカレント・クラシック・レクサス」（１０月９〜１２日、神奈川・横浜ＣＣ）の出場選手を新たに追加発表した。

すでに発表されていた松山英樹（ＬＥＸＵＳ）、アダム・スコット（オーストラリア）、コリン・モリカワ、ザンダー・シャウフェレ（ともに米国）らに続く出場選手が決定。ウィンダム・クラーク、ジョエル・ダーメン、カート・キタヤマ、マイケル・キム、ゲーリー・ウッドランド（ともに米国）、任成宰（イム・ソンジェ）、金施佑（キム・シウ、ともに韓国）、ニコ・エチャバリア（コロンビア）、ニコライ・ホイゴール、ラスムス・ホイゴール（ともにデンマーク）の参戦が発表された。

日本勢は松山、蝉川泰果（アース製薬）、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）ら１６人以上の参戦を予定している。ＰＧＡツアーのアジア太平洋社長のクリス・リー氏はこの日、横浜ＣＣで会見し「日本人選手が世界のトッププロと競い合う機会を与えるのがこの大会のミッションの１つ。多くの日本人選手に活躍してほしい」と期待した。

２０１９年にスタートした日本初の米男子ツアー大会「ＺＯＺＯチャンピオンシップ」は昨年で契約が満了。今季からコンサルティング企業のベイカレントが冠スポンサーとなり、複数年契約を結んだ。