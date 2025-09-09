「今日好き」“やまあい”須藤大和＆細川愛沙カップル、30ヶ月記念の密着プリクラ公開「相変わらずラブラブ」「幸せそう」
【モデルプレス＝2025/09/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたあいさ（細川愛沙）、須藤大和が9日、それぞれのInstagramを更新。交際30か月を記念したプリクラを公開した。
【写真】恋リア出身美男美女カップル、30ヶ月記念の密着プリクラ
細川は「2年半はやいーー30monthだって笑。いつもありがとう」、須藤は「30monthっ！だいすきにだ」とそれぞれコメントし、愛犬と一緒に密着して撮影した仲睦まじいプリクラを披露した。
この投稿に、ファンからは「お似合い」「幸せそう」「相変わらずラブラブ」「30ヶ月おめでとう」「微笑ましい」「愛犬も可愛い」などのコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。須藤と細川は「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。また、細川はギャル雑誌「egg」の専属モデルとしても活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
