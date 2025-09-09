櫻坂46＆日向坂46、Kアリーナで合同ライブ決定 ローソン主催イベント第5弾発表
【モデルプレス＝2025/09/09】櫻坂46と日向坂46が、2026年1月25日にKアリーナ横浜にて開催される「LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」に出演することが決定した。
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブ
同社は、1975年6月14日に大阪府豊中市に1号店である「ローソン桜塚店」をオープン。創業50周年となる本年は、これまでの50年の感謝と未来への想いを込めた記念施策・取り組みを「マチのハッピー大作戦」と題して、6月3日より様々な施策を展開している。
今回、「マチのハッピー大作戦」の一環として、「LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」と題した、計10万人の動員を予定する（各公演の動員予定人数の合計）5つのライブ・コンサートを2026年1月以降順次開催。第5弾として、これまでローソンにてオリジナルグッズの販売やエンタメくじなど様々なキャンペーン実施してきた櫻坂46と日向坂46の2つのアイドルグループが出演するライブを開催する。（modelpress編集部）
日程：2026年1月25日（日）15：00開場／17：00開演
会場：Kアリーナ横浜
出演：櫻坂46、日向坂46
【Not Sponsored 記事】
◆櫻坂46＆日向坂46「LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」出演決定
