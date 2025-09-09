宮世琉弥、空港で8LOOMメンバーに遭遇 2ショット投稿に「会えるなんて奇跡」「野生の2人カッコいい」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】俳優の宮世琉弥が8日、自身のInstagramを更新。空港で遭遇したアーティストのNOAとの2ショットを公開した。
【写真】宮世琉弥が遭遇した8LOOMメンバー
以前の投稿で、タイを訪れていることを報告していた宮世。「タイでは野生の猫と出会い 空港では野生のNoaと出会った」と猫の写真とともに空港で遭遇したという金髪にサングラス姿でピースサインをするNOAとの2ショットを公開した。NOAもこの投稿に「野生のりゅうびくんと朝ごはん食べた笑」と当時のエピソードを添えて反応。宮世は「奇跡」と偶然を驚いていた。
ドラマ「君の花になる」（TBS系／2022年）発の期間限定ボーイズグループ・8LOOM（ブルーム）として共演していた宮世とNOA。2人が偶然に出会ったというエピソードに、ファンからは「久しぶりのりゅびのあ最高」「会えるなんて奇跡」「野生の2人めちゃくちゃカッコいい」「8LOOMは永遠」などと歓喜の声が上がっている。（modelpress編集部）
◆宮世琉弥、空港でNOAに遭遇 2ショット公開
