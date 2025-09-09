ペドロ梅村さん、８月に死去していた…．８３歳、多臓器不全、「ペドロ＆カプリシャス」のリーダー

バンド「ペドロ＆カプリシャス」のリーダーでパーカッショニストのペドロ梅村（ぺどろ・うめむら）さんが多臓器不全のため、８月２４日に死去していたことが９日までに分かった。８３歳だった。バンドの所属レコード会社「フリーボード」が明かした。死因については明らかになっていない。

梅村さんは、１９４２年生まれの山形県米沢市出身。７１年に「ペドロ＆カプリシャス」がレコードデビューすると、「別れの朝」がヒットして一躍人気バンドに。７３年には高橋真梨子（当時は高橋まりとして活動）がボーカルとしてバンドに加入。「ジョニィへの伝言」「五番街のマリーへ」が大ヒットし、翌７４年にはＮＨＫ紅白歌合戦初出場を果たした。

バンドメンバーの松平直子は９日までに自身のＳＮＳを更新し「久しぶりに声を出して大泣きしました。１９歳からずっとお世話になりました。ペドロ＆カプリシャスに加入してから３２年間。思い出だらけで当分寂しいと思います。思い出す度に涙が出てきます」と心境を吐露。「本当にお世話になりありがとうございました。悲しい。寂しい。。」とつづった。