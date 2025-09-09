¡Úµð¿Í¡Û£²·³¤¬£¹Ï¢¾¡¡¡±äÄ¹£±£°²ó¤ËÀõÌîæÆ¸ã¤È²¬ÅÄÍª´õ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ£Ø¡½£´¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡á±äÄ¹£±£°²ó¡á¡Ê£¹Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò£¹¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤ò£·£³¾¡£³£µÇÔ£²Ê¬¤±¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆü¾¡Íø¤·¤¿£²°Ì¡¦À¾Éð¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£±£±¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¤Ë¹Ó´¬¤Î£²¥é¥ó¡¢£¶²ó¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ê¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬£±ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿£±£°²óÎ¢¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î±ºÅÄ¤¬Åêµ¾ÂÇ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÀõÌî¤¬º¸Á°¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤½¤Î¸å£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é²¬ÅÄ¤¬±¦Á°¤Ø¤È¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò±¿¤ó¤À¡£