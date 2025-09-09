優勝賞金１０００万円　出場選手募集開始　Ｓフェザー級トーナメント…１１月２７日開幕

プロボクシングの興行会社ＤＡＮＧＡＮが９日、優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトル スーパーフェザー級１０００万円トーナメント」の参加選手の募集をスタートしたことを発表した。出場枠は１６人。出場資格は、スーパーフェザー級の世界ランカーをはじめ、日本、東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィックの各王者やランカー、Ａ級ライセンス保持者。募集期限は９月１８日で、組み合わせ抽選会は同２５日に予定されている。

トーナメントは予選が今年１１月２７日から２６年１月にかけて行われ、準々決勝は２６年４月頃、準決勝は同年８月頃、決勝は１２月頃に開催予定。優勝者には１０００万円の賞金が贈られるほか、各試合でのＫＯ賞２０万円も設定されている。

ファイトマネーも細かく設定されている。予選・準決勝は、ノーランカー４０万円、日本１３位以下５０万円、日本７〜１２位６０万円、日本５・６位７０万円、日本３・４位８０万円、世界ランカー（ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ、ＩＢＦの１５位以内）１００万円、日本・東洋・ＷＢＯアジアパシフィック王者１５０万円。準決勝、決勝に進むごとに金額は上がり、決勝戦はノーランカー２００万円、日本・東洋太平洋・ＷＢＯアジアパシフィックランカー３００万円、世界ランカー４００万円、日本・東洋太平洋・ＷＢＯアジアパシフィック王者は５００万円。敗者はファイトマネーの３０％が減額され、その分が勝者に上乗せされる仕組みだ。

引き分けの場合は優勢ポイントで勝者を決定。欠場選手が出た場合には、リザーバーやリザーブファイト勝者が途中参戦することも検討中。

出場者は募集締め切り後、戦績、ランキングを考慮して、選定される。