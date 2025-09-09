¡Úµð¿Í¡Û£²°Ì»à¼é¤ØºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×£´»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¸ÇÄê¡Ä¹ÅçÀï
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£¹Æü¡¢¹ÅçÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±¡Á£¸ÈÖ¤Ï£´»î¹çÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸¥ª¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ËÆþ¤êÀô¸ý¡¢²¬ËÜ¡¢´ßÅÄ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¡¢
£²°Ì¥¡¼¥×¤ØºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡¡Ú¹Åç¡Û
¡¡£±¡ÊÃæ¡ËÃæÂ¼¾©¡¢£²¡Êº¸¡Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢£³¡ÊÍ·¡Ë¾®±à¡¢£´¡Ê°ì¡Ë¥â¥ó¥Æ¥í¡¢£µ¡Ê±¦¡ËËöÊñ¡¢£¶¡ÊÊá¡ËºäÁÒ¡¢£·¡ÊÆó¡ËµÆÃÓ¡¢£¸¡Ê»°¡Ëº´¡¹ÌÚ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¾²ÅÄ
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡Êº¸¡Ë´Ý¡¢£²¡ÊÃæ¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢£³¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý¡¢£´¡Ê»°¡Ë²¬ËÜ¡¢£µ¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ¡¢£¶¡Ê±¦¡ËÃæ»³¡¢£·¡Ê°ì¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢£¸¡ÊÆó¡ËµÈÀî¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¸Í¶¿