¡Úµð¿Í¡Û²¬ÅÄÍª´õ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç£¹Ï¢¾¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À£±·³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ£Ø¡½£´¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡á±äÄ¹£±£°²ó¡á¡Ê£¹Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ÅÄÍª´õ³°Ìî¼ê¤¬¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¥Á¡¼¥à¤ò£¹Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦±äÄ¹£±£°²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£±ºÅÄ¤¬Åêµ¾ÂÇ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÀõÌî¤¬º¸Á°¤ØÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤Ê¤ª£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤éÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°¤Ø¤È±¿¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À£±·³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤³¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½±äÄ¹£±£°²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½éµå¤«¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤¬±¦Á°¤ËÈ´¤±¤¿½Ö´Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡½¥Á¡¼¥à¤ò£¹Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ò¸«¤»¤ÆÃÆ¤ß¤¬ÉÕ¤¯¤È»×¤¦¤¬¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ã¤È¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢£±·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÇ¤Ä¤¿¤á¤ËÌÀÆü¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤â»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×