»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¹áÀî¸©»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç²ñµÄ¡×´Ø·¸¼Ô¤¬¸½ºß¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤ò¶¦Í¡¡3·î¤Ë·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë
¹áÀî¸©»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç²ñµÄ¡¡¹áÀî¸©Ä£¡¡8Æü
¡¡»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë²ñµÄ¤¬¹â¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸½ºß¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¹áÀî¸©»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç²ñµÄ¡×¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¡¢°å»Õ¤éÌó20¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç·×²è¡×¤Î´ü´Ö¤¬2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê·×²è¤Î´ðËÜÍýÇ°¤äÊý¿Ë¤ò°Ñ°÷¤Ë¼¨¤·¡¢°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°Ñ°÷¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤âÂ¦¤«¤éÂç¿ÍÂ¦¤Ø¤ÎÌð°õ¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¹Í¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤è¤ê°Õ¸«¤¬É½ÌÀ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ê¹áÀî¸©»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç²ñµÄ¡¿¿¢ÅÄÏÂÌé ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¹áÀî¸©Á´ÂÎ¤Ç¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Þ¤¿¼ã¼Ô¡¢»Ò°é¤ÆÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¤¤ç¤¦1Æü³Ú¤·¤¤¤ÊÌÀ¤ë¤¤¤Ê¡¢¹áÀî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤½¤ó¤Ê¸©¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡²ñµÄ¤Ï¤¢¤È2²ó¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯3·î¤Ë·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£