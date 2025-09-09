¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Á¥Ã¥×¤È¥Ç¡¼¥ë¤Î¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×Ï¢Æ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥é¥ó
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×Ï¢Æ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥é¥ó
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡§ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë by HULIC¡Êµì¡§Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡Ë¡¢Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡¢¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Ù¥¤¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¥Ù¥¤¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ¥Ù¥¤ ÉñÉÍ
Í½Ìó¡§½ÉÇñÆü¤Î2¥ö·îÁ°Æ±Æü¤è¤ê¼õÉÕ
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë6»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¡£
¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡×
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó 9.5cm¡¢ÉýÌó 12cm¡¢¥Þ¥ÁÌó 1cm
¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡×¡£
¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö¥Á¥Ã¥×¤È¥Ç¡¼¥ë¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¾®Á¬¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Ï¢Æ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò°ì¿·¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥²¥¹¥È¤È³Ú¤·¤¯Í·¤ÖÌû²÷¤Ç¥Þ¥¸¥«¥ë¤Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²»³Ú¤ÈÁõ¤¤¤Ç°§»¢¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¸ø±é¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥ó³µÍ×
¥Û¥Æ¥ëÌ¾µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¡¿¿©»öÎÁ¶âÎã¡Ê1Çñ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡ËÈ÷¹ÍÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë by HULIC
¡Êµì¡§Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¡Ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥ë¡¼¥à¡¢¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¡¿Ä«¿©ÉÕ¤¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡ÚÄ«¿©ÉÕ¤¡Û2Ì¾1¼¼ 13,075±ß¡Á
¡ÚÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Û2Ì¾1¼¼ 10,575±ß¡Á¡¦¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡ÊÍÎÁ½ÉÇñ¿Í¿ôÊ¬¡Ë
¡¦1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¹ØÆþ¸¢ÍøÉÕ¤Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥¾¡¼¥È¥â¥Ç¥ì¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡Ê¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¿Ä«¿©ÉÕ¤2Ì¾1¼¼ 15,900±ß¡Á¡¦¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡ÊÍÎÁ½ÉÇñ¿Í¿ôÊ¬¡Ë
¡¦1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¹ØÆþ¸¢ÍøÉÕ¤¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Ù¥¤¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¿Ä«¿©ÉÕ¤2Ì¾1¼¼ 16,000±ß¡Á¡¦¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡Ê1Çñ1¼¼¤Ë¤Ä¤2¸Ä¡Ë
¡¦1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¹ØÆþ¸¢ÍøÉÕ¤¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¥Ù¥¤¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¼¥à¡¿Ä«¿©ÉÕ¤¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°BOXÉÕ¤¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡ÚÄ«¿©ÉÕ¤¡Û2Ì¾1¼¼ 25,333±ß¡Á
¡ÚÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Û2Ì¾1¼¼ 21,945±ß¡Á¡¦¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡ÊÍÎÁ½ÉÇñ¿Í¿ôÊ¬¡Ë
¡¦1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¹ØÆþ¸¢ÍøÉÕ¤¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¥Ò¥ë¥È¥ó¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¡¿ÁÇÇñ¤Þ¤ê2Ì¾1¼¼ 24,816±ß¡Á¡¦¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡ÊÂç¿Í¿Í¿ôÊ¬¡Ë
¡¦1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¹ØÆþ¸¢ÍøÉÕ¤
¡¦Ãó¼Ö¾ìÌµÎÁ¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ¥Ù¥¤ ÉñÉÍ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¼¥à¡¿Ä«¿©ÉÕ¤¡¢¤ªÉô²°¤Î¤ß¡ÚÄ«¿©ÉÕ¤¡Û2Ì¾1¼¼ 33,500±ß¡Á
¡Ú¤ªÉô²°¤Î¤ß¡Û2Ì¾1¼¼ 30,500±ß¡Á¡¦¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡ÊÍÎÁ½ÉÇñ¿Í¿ôÊ¬¡Ë
¡¦1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¹ØÆþ¸¢ÍøÉÕ¤
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¡¢ÎÁ¶â¡¢¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡Ö¥Á¥Ã¥×¤È¥Ç¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡×ÉÕ¤¡£
2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)¤Î´ü´ÖÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×Ï¢Æ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥é¥ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
