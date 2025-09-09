『相席食堂』恒例の青田買い大会 個性的なキーワードの候補者登場 大悟「初じゃないの？」
きょう9日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10〜※関西ローカル）は、夏の恒例企画「ロケスター発掘！青田買いSP」を届ける。
【動画】千鳥大悟「初じゃないの？」ポツリ 恒例の青田買い大会
これまで数々のロケスターを発掘してきた「相席食堂」。だが、まだまだ世の中には未知なるダイヤの原石が眠っているはず。2020年に“パンティーテックス”で優勝し、ここから全国区になった島田珠代をはじめ、21年覇者のラッパー・呂布カルマはワイドショーのコメンテーターを務めるなど各界から引っ張りだことなった。昨年は史上初の同点優勝だった。
後半戦となる今回、ロケの舞台は、ご当地グルメのある近畿2府4県の街。グルメを食べながら、ロケスター候補がロケで競い合う。千鳥（大悟、ノブ）が「笑い」「スター性」「テクニック」の3項目で評価し、各項目10点満点で採点。ノブと大悟の合計60点満点で勝敗を決定する。優勝者は“ベストおかわり賞”としてレギュラー回のロケに行くチャンスが与えられる。
後半戦では「会長」「髭」「チ〇コ」をキーワードに持つロケスター候補が登場。それぞれの強烈な武器を駆使し、ユニークなロケを展開する。予告動画には、真剣な表情で大悟が「ABC、初じゃないの？」とつぶやく姿が。
