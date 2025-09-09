石破首相の辞任に伴う総裁選について、自民党は、党員投票を含めた、いわゆる「フルスペック型」で行うことを正式に決定しました。一方で、野党や静岡県民からは「政治空白」への批判の声も上がっています。



おととい7日、突然の辞任表明をした石破首相。

9日、報道陣から問われたのは…



（石破首相）

Q.同じ石破政権の中で“ポスト石破を狙う”方がいる場合、出馬することを認める考えか？「それは当然認められるものです。体制をきちんと作った上で、それぞれの担務を国民の皆様方に対して万全の責任を果たせる体制を作った上での立候補であれば、なんらそれを妨げる理由はないということです」





辞任表明を受けポスト石破レースは活発化。一番乗りで立候補を表明したのは、前回の総裁選で6位だった茂木前幹事長です。（自民党 茂木 前幹事長）「これまで党や政府で様々な経験をさせていただいた、私のすべてをこの国にささげたい」あす10日にも正式な立候補会見を行う予定です。自民党は、9日開かれた総務会で、総裁選について党員･党友投票を含めたいわゆる「フルスペック型」で行うことを正式に決めました。この場合、総裁選は自民党の「国会議員票295票」と、同じ数を割り当てられた「党員･党友票295票」の、計590票で争われることとなる見通しです。「党員票」には、年間4000円の党費を払っている「自民党員」など全国約100万人の投票がドント方式で反映されることになります。“ポスト石破”に名前があがっているのは前回の総裁選にも出馬した5人。9日、小泉農水相は。（小泉 農水相）Q.現時点での総裁選への出馬の意向は？「国民のみなさんからすれば、早くこの自民党の中の混乱をおさめ、自民党だけで政治や国会はもう動かないわけですから、野党の皆さんとともに。とにかく政治を動かすことができることが問われる総裁選挙である。政治は結果が全てですから、しっかりと政策を国民のみなさんにお届けできると、それが一致結束にとっても1番大事だと思います。一致結束する党の形を作るために、環境を作るために私自身が何ができるかを考えて判断したいと思います」前回3位だった小泉農水相。まだ、立候補を表明していませんが、前回、小泉陣営にいた幹部は、「本人はやる気十分」と話しています。2024年に行われた総裁選で、党員票を最も多く獲得した高市前経済安保相は立候補に向けた準備を加速させていて、週内にも正式立候補表明を行いたい考えです。課題は「推薦人集め」で前回の総裁選の推薦人「20人」のうち、落選などで9人がいない状況です側近議員は「数は問題ない」との認識を示していますが、まずは推薦人の確保に全力を挙げる考えです。前回4位の林官房長官は。（林 官房長官）「前回も一緒に戦った仲間のみなさん、いらっしゃいますのでよく相談をしたい」こう話していましたが。8日午後5時ごろ。夕方には岸田氏に立候補の意向を伝え、岸田氏は「頑張って」と応じたといいます。前回5位だった小林鷹之 元経済安保相も。「熟考していきたい」などと話しています。一方で、野党からは自民党のトップ不在による「政治空白」への批判の声がー。（国民民主党 榛葉 幹事長）「与党すら認めていない解散総選挙を企んだり自分が総裁選挙に出ようとしたり、いろいろなことをもがいた結果、 白旗を挙げる。正直見苦しかったですね。これまで国会が開かれない。一体、いつまで政治空白を作るんだと。政治空白をつくれないと首相がおっしゃっていましたけど、自分自身が政治空白を作っている張本人。 われわれは対決より解決で、しっかり政策実現のためにやっていかなければいけない」（髙山 基彦 キャスター）「次の日本のリーダーを選ぶ総裁選を、街のみなさんはどう見ているのか話を聞いてみます」（40代）「しっかり実現するために動いていただける方が良い。ただ誰っていうは、特別いない。（50代）「だれがやっても一緒じゃないですか？今のままなら。（求めるのは）公約、言ったことをどれだけ国民に還元するか」（80代）「石破さんの2万円給付の話もどうかなっちゃう。石破さんが辞めちゃえば。1か月あるというけど総裁選まで。（物価高対策は）まだまだ無理じゃないかと思う」（20代）「とりあえずまともな人になってもらいたい。党内で派閥があるのに違和感がある党として同じ方向を向いてくれれば」自民党のトップを決める総裁選の投開票日は、10月4日の見通しです。