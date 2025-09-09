Mrs. GREEN APPLE、6月開催『CEREMONY』より、8組のライブパフォーマンス動画公開
Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア『CEREMONY』が6月18日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された。そこで披露されたライブパフォーマンスの動画が9日、ミセスのYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】衣装にもこだわったMrs. GREEN APPLE『CEREMONY』より
Mrs. GREEN APPLE、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、the engy、TOMOOのライブパフォーマンスから1曲が公開された。
なお同公演は、9月14日午後8時より、TVerとWOWOWで配信・放送。またWOWOWは、同日午前10時より、ミセスのこれまでのライブも放送する。
■公開されたライブパフォーマンス
Mrs. GREEN APPLE / ケセラセラ
ATEEZ / Lemon Drop
日向坂46 / Love yourself!
HY / 恋をして
LE SSERAFIM / DIFFERENT
M!LK / イイじゃん
the engy / Hold You Again
TOMOO / Present
■TVer配信情報
Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”
2025年9月14日(日) 午後8:00〜 配信開始
※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり
■WOWOW放送・配信情報
Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル
2025年9月14日(日) 午前10:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンド配信
※各番組、放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり
＜ラインナップ＞
・午前10:00〜 Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW “Utopia”
・午後0:40〜 Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”
・午後3:10〜 Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”
・午後5:30〜 Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜
・午後8:00〜 Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』
■出演アーティスト
Mrs. GREEN APPLE
ATEEZ
日向坂46
HY
LE SSERAFIM
M!LK
My Hair is Bad ※ライブ演奏シーンの放送・配信なし
the engy
TOMOO
※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順
【動画】衣装にもこだわったMrs. GREEN APPLE『CEREMONY』より
Mrs. GREEN APPLE、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、the engy、TOMOOのライブパフォーマンスから1曲が公開された。
■公開されたライブパフォーマンス
Mrs. GREEN APPLE / ケセラセラ
ATEEZ / Lemon Drop
日向坂46 / Love yourself!
HY / 恋をして
LE SSERAFIM / DIFFERENT
M!LK / イイじゃん
the engy / Hold You Again
TOMOO / Present
■TVer配信情報
Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”
2025年9月14日(日) 午後8:00〜 配信開始
※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり
■WOWOW放送・配信情報
Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary 一挙放送スペシャル
2025年9月14日(日) 午前10:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンド配信
※各番組、放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり
＜ラインナップ＞
・午前10:00〜 Mrs. GREEN APPLE ARENA SHOW “Utopia”
・午後0:40〜 Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”
・午後3:10〜 Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”
・午後5:30〜 Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜
・午後8:00〜 Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』
■出演アーティスト
Mrs. GREEN APPLE
ATEEZ
日向坂46
HY
LE SSERAFIM
M!LK
My Hair is Bad ※ライブ演奏シーンの放送・配信なし
the engy
TOMOO
※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順