¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡Ö9·î22Æü¹ð¼¨¡¦10·î4ÆüÅê³«É¼¡×¤Ç·èÄê¤Ø
ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢9·î22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÆüÄø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°©Âô°ìÏº Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹
¡Ö´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢9·î22Æü·îÍËÆü¤Ë¹ð¼¨¡¢12Æü´Ö¤Î±¿Æ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÅê³«É¼¡¢ÅÞ°÷»»ÄêÉ¼¤Î³«É¼¤Ï10·î4ÆüÅÚÍËÆü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤êÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÆüÄø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ð¼¨¤Ï9·î22Æü¤Ç¡¢12Æü´Ö¤ÎÁªµóÁª¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹¤ÎÁíÌ³²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤Ë¤ª¤±¤ë¶Ø»ß»ö¹à¤â¶¨µÄ¤·¡¢¢§½ñÀÒ¤ä¿§»æ¤Ê¤É¤ò¹¤¯ÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¢§¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÍ¹Á÷¤ÇÂçÎÌ¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£