７日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３４話「ありがた山とかたじけ茄子」が放送された。

松平定信（井上祐貴）が老中首座に抜てきされ、世間で評判となっていくが、田沼意次（渡辺謙）に恩のある蔦重（横浜流星）は納得がいかない。定信の打ち出した質素倹約について、蔦重と妻のていが口論。ていはトレードマークのメガネをとって、強い眼力で世間の声を伝える。

文化の豊穣を願う蔦重は、仲間たちの前で「遊ぶことも戯けることもよしとされねぇ。正しくて、厳しくて、息の詰まるような、俺はそんなのごめんだし、遊ぶななんて言われたらうちの商いはあがったりやのかんかん坊主。だから、この流れに書をもって抗いてえと思います」と宣言。

定信が世論操作のために書かせていた読売をヒントに、あえて田沼を叩いている内容の黄表紙を出そうと提案する。田沼を叩いているとみせて、その実、定信をからかっているという発想の転換。蔦重のアイデアにていは、はっとした表情を浮かべ、蔦重と仲間たちの「屁」踊りにまさかまさかで参戦する。

蔦重のブレーキ役である一方、覚悟に寄り添うように少しずつ変化をみせる、ていの魅力が爆発。Ｘでは「メガネを取ったていの本気度はマックスです」「おていさんがはっきり自己主張するときに敢えてメガネ外したの見て『わー！メガネ解釈違いです』てなりました。」「メガネとったおていちゃんのど迫力よ」「おていさんがメガネ外すときは本気なのだ」

「今日のべらぼうのハイライトはおていさんが加わって踊りだしたところ」「頑張って 屁！に入ろうとするおていさん（めちゃかわいくて癒し）」「おていさんも屁踊りを！！！」「そんなおていさんも最後の無限『屁』に参加するのが胸熱」などの声が並んだ。