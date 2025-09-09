ÅìËÌÆ»¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼²£Å¾¡Ä±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ¤¬¥±¥¬¡¡ÅìËÌÆ»¾å¤ê¡¦ÀôIC¤ÈÀçÂæµÜ¾ëIC¤Î´Ö
ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤¬²£Å¾¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¡¢Àô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÀçÂæµÜ¾ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£
9Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢Áö¹Ô¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤¬Ï©¸ª¤Î¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤¬Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿20ÂåÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌÆ»¾å¤êÀþ¤ÏÌó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£