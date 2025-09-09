À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤¬½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Ãµ¤·¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project¡ÝAUDITION¡Ý¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Î¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¡Ê25¡Ë¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¡Ê25¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖTAG SEARCH¡¡¡Ý0 to BRAND¡Ý¡×Á°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¥¿¥¤¥×¥í¤Ï¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¤¬ºòÇ¯5·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¶¯¤¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×·ëÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤òÃµ¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTAG SEARCH¡×¤ò¿Ê¹ÔÃæ¡£°Ï¤ß¼èºà¤â½é¤á¤Æ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¾»³¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤À¤Í¡£Ê¿µ¤¤Ê¿¶¤ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¤¬¤¹¤¯¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Á°ÅÄ¤â¡Ö°ß¤¬¥¥ê¥¥ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£À¾»³¤Ï¡Ö120¡ó¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£º£¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È»×¤¤ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÅÄ¤â¡Ö3000¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤ÈºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤¹¡ÖTAG SEARCH¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ËSNS¤ÎDM¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ½Ð¸þ¤¤¤Æ¸ýÀâ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£À¾»³¤Ï¡Ö¡Ê²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¡Ë¥¹¥¥ë¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡ÊÉ¬Í×¤Ê¡ËÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁª¹Í¤Î´ð½à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Á°ÅÄ¤¬¡Ö¿Í¿ô¤Ï6¤«7¤ò¡¢º£¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤âÇ¯ÆâÈ¯É½¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¾»³¤Ï¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢6Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥É¡¼¥à¡Ê¸ø±é¡Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±¤È¤«¤Ç¤º¤Ã¤È²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾ÍèÁü¤òÉÁ¤¡¢Á°ÅÄ¤â¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥×¥í½Ð¿È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï´û¤Ë¡ÖROIROM¡×¤Î2¿Í¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£À¾»³¤Ï¡ÖÆ±¤¸Æ»¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡£°ì½ï¤Ë¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¹â¤á¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤¤¤Ä¤«¡Ë¶¦±é¤·¤¿¤¤¡£ROIROM¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ætimelesz¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¹¬¤»¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¡¢¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£