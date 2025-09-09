JAL¤Î777-300ER¡¢3µ¡ÌÜ¤¬ÂàÌò¡¡»Ä¤ê10µ¡¤Ë
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡¤Î3µ¡ÌÜ¤ÎÂàÌòµ¡¡Êµ¡ÂÎµ¹æ¡§JA735J¡Ë¤¬9·î9Æü¡¢¥é¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¤ò½ª¤¨¤¿¡£
JAL¤ÏÄ¹µ÷Î¥¹ñºÝÀþ¤Î¼çÎÏµ¡¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤«¤é2009Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ777-300ER¤ò13µ¡Æ³Æþ¡£¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-1000·¿µ¡¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÂàÌò¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯8·î20Æü¤Ë1µ¡ÌÜ¡Êµ¡ÂÎµ¹æ¡§JA734J¡Ë¤ò¡¢5·î27Æü¤Ë2µ¡ÌÜ¡ÊÆ±¡§JA731J¡Ë¤òÂàÌò¤µ¤»¤¿¡£
ÂàÌò3µ¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿JA735¤Î¥é¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢9·î8Æü¤ÎÅìµþ/±©ÅÄÈ¯¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹Ô¤JL2ÊØ¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÆ±Æü¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³È¯Åìµþ/±©ÅÄ¹Ô¤JL1ÊØ¡£±ýÏ©¤ÎJL2ÊØ¤Ï186Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÍÄ»ù1Ì¾¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î112ÈÖ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò9·î8Æü¸á¸å4»þ39Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£À°È÷»Î¤ä¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÌó10Ì¾¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«Á÷¤ëÃæ¡¢Æ±5»þ11Ê¬¤ËÎ¥Î¦¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´ÖÆ±Æü¸áÁ°9»þ53Ê¬¤ËÃåÎ¦¤·¡¢Æ±10»þ4Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
ÉüÏ©¤ÎJL1ÊØ¤Ï176Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÍÄ»ù1Ì¾¡Ë¤¬ÍøÍÑ¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö9·î8Æü¸á¸å0»þ19Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢Æ±0»þ44Ê¬¤ËÎ¥Î¦¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤Ï9·î9Æü¸á¸å2»þ58Ê¬¤ËÃåÎ¦¤·¡¢Æ±3»þ7Ê¬¤Ë114ÈÖ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
JAL¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÀÆü¤«¤éÌó1¤«·î¤«¤±¤ÆÂàÌòÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¡¢11·î¤ËÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£Î¥ÆüÁ°¤Î10·î4Æü¡¦10Æü¡¦11Æü¤Ë¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÆ±µ¡¤Î¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£
JAL¤Î777-300ER¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡ÖJAL SUITE¡×¤¬¡Ö1-2-1¡×ÇÛÎó¤Ç8ÀÊ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖJAL SKY SUITE¡×¤¬¡Ö2-3-2¡×ÇÛÎó¤Ç49ÀÊ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖJAL SKY PREMIUM¡×¤¬¡Ö2-3-2¡×ÇÛÎó¤Ç40ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖJAL SKY WIDER¡×¤¬¡Ö3-3-3¡×ÇÛÎó¤Ç147ÀÊ¤Î·×244ÀÊ»ÅÍÍ¡£
JL2ÊØ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÆüËÜ½ÐÈ¯¤ËÈ÷¤¨¤ëJA735J¡ÊÄó¶¡¡§JAL¡Ë
±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ëJL1ÊØ