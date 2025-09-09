【ファシリティドッグ】難病と向き合う患者に癒しを…大阪の総合病院が導入へ新たな取り組み　院長「ご理解いただける方々・企業に寄付をお願いできないか」

難病と向き合う患者に癒しを。大阪の総合病院が犬と歩む新たな取り組みです。



大阪市立総合医療センター。１０００を超える病床を持つ市内最大の病院で、全国に１５ある小児がんの拠点病院の１つです。病院ではかねてより、ある課題を感じていました。



（大阪市立総合医療センター 藤崎弘之医師）「処置室というところで、子どもたちがすごく泣きながら我慢するというような場所」



治療の辛さや不安などに対する精神面でのサポート。その課題解決へ大きく期待を寄せるものがあります。それが『ファシリティドッグ』です。





ファシリティドッグとは特定の病院に所属する犬のことで、入院している子どもたちなどに寄り添ったり、遊んだりして治療のストレスを和らげるのが主な仕事です。ハンドラーと呼ばれる看護師などとペアで活動し、これまで全国６つの病院で６頭が導入されています。（白血病で通院中）「注射とかしてもらうときに、タイちゃん（ファシリティドッグ）が来て見守ってくれる。勇気を分けてくれる」（手術後のリハビリ中）「隣にいてくれたり、触ったり。いつもよりかは痛みがまぎれる」大阪市立総合医療センターでも子どもたちの心の支えになってほしいと、ファシリティドッグの導入を目指していますが、それを阻むのが費用です。ハンドラーの人件費や犬の健康管理など、年間でかかる費用は約１０００万円。経営に余裕がある病院でなければ、捻出するのは容易ではないといいます。（大阪市立総合医療センター 西口幸雄院長）「公的な病院は７割がいま赤字。（ファシリティドッグを）導入したからといって診療報酬に上乗せできない」そこで９月９日、病院が発表したのは、企業や団体、個人を対象とした寄付の募集。目標金額はファシリティドッグを５年間運用するのに必要となる資金６２００万円です。寄付が集まって導入が実現すれば、総合病院としては全国初。小児病棟だけでなく、大人も入院する緩和病棟での導入も予定しているといいます。（大阪市立総合医療センター 西口幸雄院長）「治療法がなくて非常に苦しんでいる大人の方にとっても癒しになるのでは。心の支えになるんじゃないかなと。ご理解いただける方々・企業に（寄付を）お願いできないかと思っています」導入の目標時期は２０２７年４月で、病院は今後、状況に応じてクラウドファンディングの活用も検討しているということです。