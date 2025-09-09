¡Ö¾¯¤·Ê£»¨¡×¡Ö²òÂÎ¤·¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¡×¡íÎ¬¼°Âå¼¹¹Ô¡í ¤Ë¤è¤ë·úÊª¤Î²òÂÎ¹©»öËÜ³Ê¥¹¥¿ー¥È¡¡2022Ç¯¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝ²õ¤Î´í¸±¡Ê»³·Á¡¦ÈÓËÄ®¡Ë¡¡
£²£°£²£²Ç¯£¸·î¤Î¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝ²õ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÈÓËÄ®¤Î·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä®¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡ÖÎ¬¼°Âå¼¹¹Ô¡×¤Ë¤è¤ë·úÊª¤Î²òÂÎ¹©»ö¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÆâÆàÄÅÈþ¡¡µ¼Ô¡Ö¸áÁ°£¹»þÁ°¤Ç¤¹¡£½Åµ¡¤Ë¤è¤ë²òÂÎºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î·úÊª¤Ï£³Ç¯Á°¤Î£¸·î¤Î¹ë±«¤ÇÄ®Æâ¤òÎ®¤ì¤ë¾®ÇòÀî¤¬Áý¿å¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç·úÊª¤Î´ðÁÃÉôÊ¬¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÝ²õ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·úÊª¤Ï¹©Ì³Å¹¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬£²£°£±£¶Ç¯¤ËÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä®¤Ï£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Ë¡ÖÆÃÄê¶õ¤²È¡×¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Ä®¤Ï·úÊª¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¹©Ì³Å¹¤¬¤¹¤Ç¤ËÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½êÍ¼Ô¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Ê¤É¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡ÖÎ¬¼°Âå¼¹¹Ô¡×¤Ç¤Î²òÂÎ¤ò·è¤á¡¢º£Ç¯£··î¤«¤éºî¶È¤ËÃå¼ê¡£
¤¤ç¤¦¤«¤é¡¢½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ·úÊª¤Î¹üÁÈ¤ß¤ò²òÂÎ¤¹¤ëºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓËÄ®ÃÏ°èÀ°È÷²Ý½»ÂðÀ¯ºö¼¼¡¡¾¡¸«¸ÂÀÏº¡¡¼¼Ä¹¡¡¡Ö¤³¤³¤òÄÌ¤ë¤¿¤Ó¡¢¤³¤³¤Ë½»¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¢¤Î·úÊª¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËºÒ³²¤ÎÈá»´¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÉÝ¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¿´¤Î°Â¿´´¶¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÉô¡¢¹ñ¤«¤é¤ÎÊä½õ¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤è¤½£´£µ£°£°Ëü±ß¤Î²òÂÎÈñÍÑ¤ÏÄ®¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£¹ë±«ºÒ³²¤«¤é´Ý£³Ç¯¡£½»Ì±¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤è¤¦¤Ê...¡×
¶áÎÙ½»Ì±¡ÖÄ®¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤·Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¶á½ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ê²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×
¶áÎÙ½»Ì±¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í²òÂÎ¤·¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ó¤Ê·úÊª¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Í¡×
·úÊª¤Î¹üÁÈ¤ß¤Î²òÂÎ¤Ïº£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£²·î£±£¹Æü¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤¬½ª¤ï¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£