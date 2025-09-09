【紀ノ国屋×明治屋】初コラボ！ “ロゴ”が映えるおしゃれな「レザーハンドルコットンバッグ」が登場
紀ノ国屋と明治屋が初コラボレーション！ 両社のロゴが映える「レザーハンドルコットンバッグ」が9月12日から数量限定で販売されます。
表面には両ブランドのロゴやアルファベットがちりばめられ、裏面には「どちらの店舗でも楽しくお買い物していただきたい」という思いが込められたカートに商品がたくさん入ったイラストが描かれています。
約タテ35×ヨコ35×マチ12cmの大きさで、2Lペットボトルも縦にすっぽり収まる大容量。外側ポケットは500mlペットボトルが入る大きさで、内側ポケットにはB5サイズがぴったり入り、お買い物はもちろんのこと、普段のお出かけや仕事のサブバッグとしても使い勝手抜群です。
持ち手は手になじみやすいレザーハンドルになっており優しくフィットするので、たくさん荷物を入れても安心です。なお、紀ノ国屋ではブラウン、明治屋ではネイビーと色違いで発売されます。どちらもシックなカラーで、さまざまな場面で活躍してくれそう！ 両方ほしい人はぜひチェックしてみてくださいね。
いずれも9月12日から販売開始となりますが、数量限定なので気になる人は早めにチェックしてみてくださいね。
■ 紀ノ国屋販売店舗
インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、羽田空港店、アトレ吉祥寺店、羽田エアポートガーデン店、CIAL横浜店、ジェイアール京都伊勢丹店、光が丘ＩＭＡ店、SOCOLA 用賀店、流⼭おおたかの森S・C FLAPS 店、広島三越店、シャポー船橋店、名古屋名鉄百貨店、ニッケコルトンプラザ店、岡山天満屋店、岩田屋本店、草加ヴァリエ店、神戸さんちか店、仙台三越店、エチカ表参道店、ルミネ新宿店、グランスタ丸の内店、東武池袋店、EQUiA北千住店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、日本橋高島屋S.C.店、新宿高島屋店、シャポー市川店、渋谷スクランブルスクエア店、恵比寿駅店、西荻窪駅店、グランスタ八重洲店、武蔵小杉駅店、大丸東京店、大丸梅田店、ラスカ平塚店、エキュート立川店、エキュート上野店、アトレヴィ三鷹店
※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合があります
※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了
(文:芦野 秋)
両社の周年記念！ 買い物が楽しくなるデザイン「レザーハンドルコットンバッグ」（税込1980円）は、紀ノ国屋創業115周年と、明治屋創業140周年を記念して登場。両社はこれが初のコラボレーションとなります。
購入はそれぞれの店舗またはオンラインストアにて「レザーハンドルコットンバッグ」の「ブラウン」は、下記の紀ノ国屋販売店舗およびオンラインストアにて販売。「ネイビー」は、明治屋ストアー各店（立川ストアー、仙台藤崎ストアー、名古屋名駅ストアー、神戸ストアーを除く）および、楽天市場 明治屋ワイン＆グルメショップにて販売されます。
